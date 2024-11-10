В Познани загорелись два поезда

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Огонь охватил два поезда, товарный и пассажирский, на одной из станций в городе Познань на западе Польши. Около 1 тыс. человек были эвакуированы, информации о пострадавших нет. Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на полицию.