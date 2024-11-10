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В Познани загорелись два поезда

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Огонь охватил два поезда, товарный и пассажирский, на одной из станций в городе Познань на западе Польши. Около 1 тыс. человек были эвакуированы, информации о пострадавших нет. Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на полицию.

Источник: AP 2024

По ее данным, возгорание началось в одном из вагонов товарного поезда, в котором находился грузовик с электроникой. Огонь перекинулся на стоящую рядом электричку, повреждена контактная сеть. В основном среди эвакуированных пассажиров были болельщики футбольного клуба «Легия» из Варшавы. Они ехали на матч команды с познаньским «Лехом».

На месте работают более 20 пожарных бригад, им удалось ликвидировать пожар, однако до сих пор издалека видны столбы дыма, сообщает агентство. Причины возгорания выясняются.

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