В Познани загорелись два поезда

По ее данным, возгорание началось в одном из вагонов товарного поезда, в котором находился грузовик с электроникой. Огонь перекинулся на стоящую рядом электричку, повреждена контактная сеть. В основном среди эвакуированных пассажиров были болельщики футбольного клуба «Легия» из Варшавы. Они ехали на матч команды с познаньским «Лехом».
На месте работают более 20 пожарных бригад, им удалось ликвидировать пожар, однако до сих пор издалека видны столбы дыма, сообщает агентство. Причины возгорания выясняются.