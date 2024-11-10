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Израиль нанес удар по южному пригороду Дамаска

Пять человек погибли, 25 получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в квартале Сейида Зейнаб в южном пригороде Дамаска. Об этом 10 ноября сообщил главный врач больницы Имам ас-Садр Магер Аббас.

Источник: Известия

«Пять погибших и 25 раненых были доставлены в больницу. Есть в тяжелом состоянии», — заявил Аббас «РИА Новости».

При этом сирийская радиостанция Sham FM со ссылкой на врачей позже сообщила в Telegram-канале, что число жертв удара ЦАХАЛ по пригороду Дамаска возросло до девяти.

Ранее, 9 ноября, военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удары по военным предприятиям к северу от сирийского города Алеппо. Уточнялось, что в результате авиаударов несколько военнослужащих получили ранения. Информации о погибших не поступало.

До этого, 31 октября, ВВС Израиля атаковали оружейные склады и штаб-квартиру элитного подразделения шиитского движения «Хезболла» на западе Сирии. Уточнялось, что Армия обороны Израиля совершает нападения, чтобы «сократить поставки оружия из Ирана через Сирию в “Хезболлу” в Ливане».

Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. С того момента Израиль продолжает уничтожать руководство шиитского движения и наносить удары по ливанской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

несчастный случай