Из психбольницы в Махачкале сбежал мужчина, убивший отца и полицейского

«МВД Дагестана устанавливает местонахождение 36-летнего жителя селения Яраг-Казмаляр Шихрагимова Назима Джамидиновича, который примерно в 14 часов (мск) 8 ноября вышел из больницы, расположенной по улице Ш. Руставели в Махачкале, и не вернулся. Пропавший имеет психическое расстройство, состоит на учете в РПНД», — говорится в сообщении.
В 2015 году следственное управление СК РФ по Дагестану сообщало, что Шихрагимов обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, убийстве и незаконном проникновении в жилище (статья 317, пункт «б» части 2 статьи 105, часть 1 статьи 139 УК РФ).
По данным следственных органов, в феврале 2014 года Шихрагимов в селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района проник в дом своего соседа и отказывался уходить. Приехавшего по вызову участкового Шихрагимов схватил за горло и семь раз ударил ножом в шею и грудь, сотрудник полиции умер на месте. После этого мужчина убил ножом своего отца, который попытался задержать его. Затем Шихрагимов ударил другого близкого родственника камнем по голове и скрылся.
В апреле 2015 года следствие направило дело в суд для решения вопроса о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера.