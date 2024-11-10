При нападении с ножом на рынке в Лондоне погиб человек

«Мужчина скончался после того, как несколько человек получили ранения во время нападения с ножом на оживленном уличном рынке в Лондоне сегодня утром… Были обнаружены трое раненых, один из которых позже скончался на месте», — сообщает издание со ссылкой на полицию города.
Mirror указывает, что нападение произошло на рынке в районе Уолворт на юго-востоке Лондона. Как добавляет издание со ссылкой на правоохранителей, двое раненых — мужчина и женщина — были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.
«Мужчина, предположительно, в возрасте около 60 лет, был арестован на месте происшествия и взят под стражу». — заявляет издание.
Отмечается, что нападение не было квалифицировано как террористический акт.