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При нападении с ножом на рынке в Лондоне погиб человек

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Один человек погиб и еще двое получили ранения в результате нападения с ножом на рынке в юго-восточной части столицы Великобритании, пишет издание Mirror.

Источник: Getty Images

«Мужчина скончался после того, как несколько человек получили ранения во время нападения с ножом на оживленном уличном рынке в Лондоне сегодня утром… Были обнаружены трое раненых, один из которых позже скончался на месте», — сообщает издание со ссылкой на полицию города.

Mirror указывает, что нападение произошло на рынке в районе Уолворт на юго-востоке Лондона. Как добавляет издание со ссылкой на правоохранителей, двое раненых — мужчина и женщина — были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

«Мужчина, предположительно, в возрасте около 60 лет, был арестован на месте происшествия и взят под стражу». — заявляет издание.

Отмечается, что нападение не было квалифицировано как террористический акт.

несчастный случай