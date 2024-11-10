При ударе Израиля по жилому дому в пригороде Дамаска погибли семь человек

«Сегодня примерно в 17.00 по местному времени (совпадает с мск) израильский противник начал воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нацелившись на жилой дом в районе Сейида Зейнаб в пригороде Дамаска, что привело к мученической гибели семи мирных жителей, включая детей и женщин, и ранению еще двадцати человек. Причинен материальный ущерб частной собственности», — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе Израиль также нанес удары по населённому преимущественно шиитами пригороду Сейида Зейнаб, куда для поклонения шиитским святыням приезжают мусульмане из других арабских стран и Ирана, но тогда обошлось без жертв.
Израиль усилил атаки на Сирию после начавшейся в сентябре наступательной операции против «Хезболлы». Так, ЦАХАЛ бьет по объектам инфраструктуры на границе САР и Ливана, которые, как утверждается, использовались для поставок оружия шиитскому движению. Кроме того, израильские военные наносят удары по Дамаску.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия осуждает агрессию Израиля в отношении Сирии. По его словам, география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется, это ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе и нагнетанию напряженности.