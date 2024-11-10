При ударе Израиля по жилому дому в пригороде Дамаска погибли семь человек

«Сегодня примерно в 17.00 по местному времени (совпадает с мск) израильский противник начал воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нацелившись на жилой дом в районе Сейида Зейнаб в пригороде Дамаска, что привело к мученической гибели семи мирных жителей, включая детей и женщин, и ранению еще двадцати человек. Причинен материальный ущерб частной собственности», — отмечается в сообщении.