В Екатеринбурге из пожара в многоэтажке спаслись 20 человек

В Екатеринбурге 10 ноября 2024 года произошел пожар в шестиэтажном многоквартирном доме на улице Баумана. Загорелась комната квартиры на шестом этаже. Огонь охватил 15 квадратных метров. До прибытия пожарных из дома самостоятельно по лестничным маршам спаслись 20 человек, пять из них — дети.
— Сообщение о пожаре поступило в 02:37. В 02:54 огонь локализован, в 03:03 открытое горение ликвидировано, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
В результате пожара оказались повреждены имущество владельца квартиры и внутренняя отделка комнаты. Пострадавших нет.
В ликвидации огня участвовали 22 человека из личного состава, а также 7 единиц техники. Как отметили в МЧС, после тушения пожара на месте проводились разбор и проливка сгоревших конструкции, которые завершились в 04:00.