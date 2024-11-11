В Екатеринбурге из пожара в многоэтажке спаслись 20 человек

В Екатеринбурге 10 ноября 2024 года произошел пожар в шестиэтажном многоквартирном доме на улице Баумана. Загорелась комната квартиры на шестом этаже. Огонь охватил 15 квадратных метров. До прибытия пожарных из дома самостоятельно по лестничным маршам спаслись 20 человек, пять из них — дети.