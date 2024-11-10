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Кнайсль назвала цели дронов ВСУ в Подмосковье

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Все украинские БПЛА, атаковавшие Подмосковье, были направлены на гражданские объекты в столице, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодняшние атаки беспилотников в России были направлены на жилые кварталы», — отметила она.

По ее мнению, сегодняшняя атака беспилотников стала самой серьезной с 24 февраля 2022 года.

В Минобороны в воскресенье сообщили, что для массированной атаки на Россию Украина задействовала 84 дрона.

Там также подчеркнули, что системы ПВО и радиоэлектронной борьбы сработали в штатном режиме, сбив или подавив все воздушные цели. Эти средства продолжают отслеживать обстановку и нести круглосуточное дежурство, заверили в Минобороны.

При этом главной целью атаки Киева в ведомстве назвали нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объект в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.