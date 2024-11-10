Кнайсль назвала цели дронов ВСУ в Подмосковье

«Сегодняшние атаки беспилотников в России были направлены на жилые кварталы», — отметила она.
По ее мнению, сегодняшняя атака беспилотников стала самой серьезной с 24 февраля 2022 года.
В Минобороны в воскресенье сообщили, что для массированной атаки на Россию Украина задействовала 84 дрона.
Там также подчеркнули, что системы ПВО и радиоэлектронной борьбы сработали в штатном режиме, сбив или подавив все воздушные цели. Эти средства продолжают отслеживать обстановку и нести круглосуточное дежурство, заверили в Минобороны.
При этом главной целью атаки Киева в ведомстве назвали нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объект в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.