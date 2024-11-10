При ударах Израиля по Ливану за сутки погибли 53 человека

«За минувшие 24 часа в результате израильских бомбардировок разных районов Ливана погибли 53 человека, 99 мирных жителей получили ранения», — сообщается в заявлении.
Число жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3186, ранения разной степени тяжести получили 14 078 человек.
В воскресенье утром израильская авиация ударила по жилому дому в поселении Альмат в 15 километрах от курортного города Бибос на севере Ливана, в результате чего погибли более 20 человек, включая детей.
Тем временем на юге Ливана израильские военные атаковали бригады скорой помощи в поселениях Дейр Канун, Рас эль-Эйн и Эйн Бааль. В результате погибли пять парамедиков.