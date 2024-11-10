Олбани
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударах Израиля по Ливану за сутки погибли 53 человека

БЕЙРУТ, 10 ноя — РИА Новости. Жертвами израильских ударов по разным районам Ливана за минувшие сутки стали 53 человека, ранения получили 99 мирных жителей, сообщается в заявлении Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана в воскресенье.

Источник: © РИА Новости

«За минувшие 24 часа в результате израильских бомбардировок разных районов Ливана погибли 53 человека, 99 мирных жителей получили ранения», — сообщается в заявлении.

Число жертв с начала израильских бомбардировок Ливана возросло до 3186, ранения разной степени тяжести получили 14 078 человек.

В воскресенье утром израильская авиация ударила по жилому дому в поселении Альмат в 15 километрах от курортного города Бибос на севере Ливана, в результате чего погибли более 20 человек, включая детей.

Тем временем на юге Ливана израильские военные атаковали бригады скорой помощи в поселениях Дейр Канун, Рас эль-Эйн и Эйн Бааль. В результате погибли пять парамедиков.