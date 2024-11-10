Полиция задержала в Амстердаме около 100 участников пропалестинской акции

Нидерландская полиция задержала около 100 участников несанкционированно пропалестинской акции в Амстердаме, сообщает myprivacy.dpgmedia.nl.
Власти Амстердама приняли решение на три дня запретить проведение в городе массовых акций. Также в городе будет запрещено закрывать лицо и носить предметы, которые могут стать причиной нарушения порядка.
Израильские болельщики подверглись серии нападений после состоявшегося в Амстердаме матча «Аякс» — «Маккаби». Нападавшие были в масках и выкрикивали пропалестинские лозунги. По данным СМИ, десять человек пострадали, еще трое пропали без вести. 62 участника беспорядков были задержаны.