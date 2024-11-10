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В Закарпатье мужчина напал на полицейских с мачете

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пьяный мужчина в маске совершил нападение на двух полицейских на западе Украины. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Источник: Jonathan Brady/PA Images via Getty Images

Инцидент произошел в городе Тячеве Закарпатской области. 30-летний мужчина подъехал к полицейским, стоявшим у входа в отделение банка, на велосипеде. Он был в маске антигероя из комиксов Marvel — Дэдпула, за спиной у него висело мачете.

После требования бросить оружие на землю мужчина затеял с полицейскими драку — одного ударил ногой в лицо, другого — мачете по руке.

Нападавший задержан. Известно, что его уже оштрафовали на 17 тыс. гривен (более $400). Что стало причиной нападения, не сообщается.

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