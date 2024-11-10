В Закарпатье мужчина напал на полицейских с мачете

Инцидент произошел в городе Тячеве Закарпатской области. 30-летний мужчина подъехал к полицейским, стоявшим у входа в отделение банка, на велосипеде. Он был в маске антигероя из комиксов Marvel — Дэдпула, за спиной у него висело мачете.
После требования бросить оружие на землю мужчина затеял с полицейскими драку — одного ударил ногой в лицо, другого — мачете по руке.
Нападавший задержан. Известно, что его уже оштрафовали на 17 тыс. гривен (более $400). Что стало причиной нападения, не сообщается.