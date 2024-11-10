Глава Карелии обратится в СК из-за оскорбительных шуток актрисы

«Неприятно поражен выступлением актрисы театра “Творческая мастерская” Валерии Ломакиной на одном из федеральных шоу, в котором комики пытаются рассмешить жюри. Актриса из Петрозаводска позволила себе оскорбительные шутки, изображая карельскую речь», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Парфенчиков отметил, что неуместные шутки очень задели жителей Карелии. Он сообщил, что получил огромное количество возмущенных откликов от земляков.
«Назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу — носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре… На нём говорили и говорят многие мои земляки, друзья. Он близкий и родной для нас. Мы бережём этот язык, собираем и храним богатое наследие сильного и мудрого карельского народа — лирические песни, стихи, замечательные сказки, всемирно известные руны», — написал глава Карелии.
Он сообщил, что намерен обратиться в СК, а также поручил министерству культуры Карелии провести служебную проверку по факту случившегося.
«Готовлю обращение в следственное управление Следственного комитета по Республике Карелия о проведении процессуальной проверки на предмет состава преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса РФ. Кроме того, поручаю министерству культуры Карелии провести служебную проверку по факту случившегося. Также готовлю обращение в адрес проекта “Битва за время”, чтобы выяснить, кто дал разрешение на выпуск подобного рода выступления», — написал Парфенчиков.