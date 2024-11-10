Глава Карелии обратится в СК из-за оскорбительных шуток актрисы

«Назвать — даже в шутку — звучание карельской речи жуткой и со сцены вынести вердикт о том, что карельский язык — атавизм, это за гранью. За гранью уважения к народу — носителю языка, к карельской земле, ее традициям и культуре… На нём говорили и говорят многие мои земляки, друзья. Он близкий и родной для нас. Мы бережём этот язык, собираем и храним богатое наследие сильного и мудрого карельского народа — лирические песни, стихи, замечательные сказки, всемирно известные руны», — написал глава Карелии.