Кадыров опроверг заявления о связи чеченцев с инцидентом в Узбекистане

В Ташкентской области ночью 26 октября двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, сообщила ранее пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана. По ее данным, никто не пострадал.
«Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны. Никто не пострадал. Один из подозреваемых уже задержан, следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о “чеченском следе”, а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что отвечать на «провокационный вброс» не собирается, отметив, что в Узбекистане отлично налажена работа во всех сферах, в том числе в информационной и правовой, благодаря политике президента Шавката Мирзиёева.
«Чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает. Лично для меня Узбекистан — это отдельная и важная часть жизни моего дорогого отца Ахмата-Хаджи, который любил узбекский народ и его нравы», — подчеркнул Кадыров.
По его словам, он расценивает «этот вброс» как инструмент политической игры неких третьих лиц.