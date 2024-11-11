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Кадыров опроверг заявления о связи чеченцев с инцидентом в Узбекистане

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «провокационным вбросом» попытку связать с чеченцами инцидент с обстрелом автомобиля в Узбекистане, произошедший в октябре, отметив, что эту версию «притянули за уши» прозападные СМИ.

Источник: © РИА Новости

В Ташкентской области ночью 26 октября двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover, сообщила ранее пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана. По ее данным, никто не пострадал.

«Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны. Никто не пострадал. Один из подозреваемых уже задержан, следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о “чеченском следе”, а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что отвечать на «провокационный вброс» не собирается, отметив, что в Узбекистане отлично налажена работа во всех сферах, в том числе в информационной и правовой, благодаря политике президента Шавката Мирзиёева.

«Чеченцы и узбеки — братские народы с общим историческим прошлым. Нас многое связывает. Лично для меня Узбекистан — это отдельная и важная часть жизни моего дорогого отца Ахмата-Хаджи, который любил узбекский народ и его нравы», — подчеркнул Кадыров.

По его словам, он расценивает «этот вброс» как инструмент политической игры неких третьих лиц.

Кадыров Рамзан