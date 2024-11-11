Кадыров опроверг заявления о связи чеченцев с инцидентом в Узбекистане

«Пару недель назад в Узбекистане был обстрелян автомобиль с находящимся внутри бывшим чиновником администрации президента страны. Никто не пострадал. Один из подозреваемых уже задержан, следствие должно установить всех причастных и мотивы покушения. Но, не дожидаясь результатов, прозападные и некоторые оппозиционные в стране СМИ притянули за уши версию о “чеченском следе”, а затем и вовсе подвели этот след ко мне», — написал он в своем Telegram-канале.