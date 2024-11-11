Подробности жёсткого ДТП под Сертолово, где «Старекс» срезал себе половину: грузовик шёл на разворот

А в 19:10 на дороге Парголово — Огоньки во Всеволожском районе, под Сертолово, столкнулись легковая машина и грузовик. «Фонтанка» уже рассказывала об этом ДТП, а полиция раскрывает обстоятельства. По предварительной версии, 22-летний водитель самосвала «Шакман» при развороте создал помеху ехавшему за ним минивэну «Хендэ Старекс». В результате столкновения в минивэне погибли мужчина-водитель и женщина-пассажир, обоим на вид 60−70 лет.