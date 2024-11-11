Подробности жёсткого ДТП под Сертолово, где «Старекс» срезал себе половину: грузовик шёл на разворот

В 18:25 на дороге Киевское шоссе — Невежицы в Лужском районе, вне населенного пункта, 36-летний водитель «Фольксвагена Пассата» сбил насмерть мужчину лет 40−50 на вид, который вышел на дорогу вне зоны пешеходного перехода.
А в 19:10 на дороге Парголово — Огоньки во Всеволожском районе, под Сертолово, столкнулись легковая машина и грузовик. «Фонтанка» уже рассказывала об этом ДТП, а полиция раскрывает обстоятельства. По предварительной версии, 22-летний водитель самосвала «Шакман» при развороте создал помеху ехавшему за ним минивэну «Хендэ Старекс». В результате столкновения в минивэне погибли мужчина-водитель и женщина-пассажир, обоим на вид 60−70 лет.
«Выборгское шоссе, съезд со “Скандинавии”. Легковая въехала в “Шакман”-самосвал, двое погибших, дорога перекрыта», — пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».