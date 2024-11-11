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МО: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Сведений о разрушениях или пострадавших не приводится.

Источник: Министерство обороны РФ

Средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника, пролетавших над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно заявлению, 10 ноября около 23:00 по московскому времени была предотвращена попытка атаки со стороны киевского режима на объекты на территории России, в ходе которой использовались беспилотные аппараты самолетного типа.

Данных о возможных пострадавших или разрушениях нет.

Ранее в результате массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы в Подмосковье ночью и утром 10 ноября ранения получили пять человек.