МО: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

Средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника, пролетавших над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно заявлению, 10 ноября около 23:00 по московскому времени была предотвращена попытка атаки со стороны киевского режима на объекты на территории России, в ходе которой использовались беспилотные аппараты самолетного типа.
Данных о возможных пострадавших или разрушениях нет.
Ранее в результате массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы в Подмосковье ночью и утром 10 ноября ранения получили пять человек.