Росгвардейцы сбили разведывательный БПЛА над ЛНР из стрелкового оружия

Сотрудники Росгвардии сообщили, что сбили разведывательный беспилотник самолетного типа над территорией ЛНР, применив стрелковое оружие.
По данным ведомства, ночью, после получения сигнала о приближении вражеского дрона, росгвардейцы оперативно прибыли к точке засады на внедорожнике. Услышав звук двигателя и осветив БПЛА прожектором, мобильный расчет открыл по нему сосредоточенный огонь, сбив аппарат.
Беспилотник упал на удалении от населенных пунктов и был передан компетентным органам для дальнейшего исследования.
Ранее средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника, пролетавших над Белгородской и Курской областями.