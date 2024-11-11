Землетрясения на Кубе вызвали оползни

Два сильных землетрясения, произошедшие на востоке Кубы, привели к оползням, повреждениям жилых зданий и линий электропередач. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес порекомендовал населению пострадавших провинций Сантьяго-де-Куба и Гранма оставаться на открытых местах.
«Мы начинаем оценивать ущерб, чтобы начать восстановление. Первое и самое главное — спасти жизни», — написал Диас-Канель в своем блоге в соцсети Х*.
По информации местных сейсмологов, в воскресенье у побережья Кубы с интервалом в один час произошли землетрясения магнитудой 6 и 6,7. Эти события случились в сейсмически активной области, на границе тектонических плит, к которой примыкает остров.
Ранее жители Северо-Курильска на острове Парамушир ощутили подземные толчки 24 октября. Магнитуда сейсмособытия составила 6,2. В Северо-Курильске землетрясение ощущалось силой 3 балла.
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