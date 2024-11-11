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Четверо россиян находятся в больнице после ДТП с автобусом в Египте

Еще 26 россиян были возвращены в свои отели.

Источник: Аргументы и факты

Посольство России в Египте сообщило, что в результате аварии с пассажирским автобусом, который следовал из Шарм-эш-Шейха в Каир, четыре россиянина были госпитализированы.

В автобусе находились 30 граждан России, получивших травмы различной степени серьезности. После оказания необходимой медицинской помощи 26 россиян были возвращены в свои отели.

«Семья из четырёх человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

ДТП с туристическим автобусом произошло на юге Синайского полуострова. В результате этого инцидента пострадали более 40 туристов из разных стран, включая граждан Украины, Азербайджана и Казахстана.