Лайнер Spectrum of the Seas с российскими туристами прибыл в Шанхай

Лайнер прибыл в международный круизный порт Усун, расположенный в шанхайском районе Баошань, в понедельник ранним утром по местному времени.
Как рассказала РИА Новости одна из пассажирок лайнера по имени Евгения, часть россиян после прибытия в город отправятся в шанхайский международный аэропорт Пудун, откуда в 11.45 (05.45 мск) вылетят рейсом «Аэрофлота» до Москвы, или рейсом в 11.40 (05.40 мск) авиакомпании China Eastern Airlines. Еще часть туристов вылетит рейсами в другие дни, для них туроператор забронировал отель.
В генеральном консульстве РФ в Шанхае сообщили РИА Новости, что ранее дипмиссия обсудила ситуацию с лайнером с городским властями.
«Ситуация для местных властей привычная, круизные корабли часто выбиваются из графика, никаких больших проблем они не предвидят», — сообщили агентству в генеральном консульстве.
В дипмиссии отметили, что, согласно информации китайской стороны, у прибывших в Шанхай россиян есть действующие транзитные визы, поэтому «проблем с миграционными властями они тоже особо не предвидят». Как отметили в генконсульстве, по их сведениям, компания-организатор круиза также готова к решению всех вопросов по дальнейшему передвижению российских граждан после прибытия в Шанхай.
Ранее посольство России в Японии сообщило, что в четверг в консульский отдел обратились около 50 граждан России с просьбой оказать содействие в получении разрешения японских властей на их вылет из аэропортов Токио в Шанхай, а затем в Россию, не дожидаясь завершения ремонтных работ на круизном лайнере Spectrum of the Seas, который пришвартован в порту Иокогама. По информации представителя российского туроператора CruClub, на борту находились 538 граждан РФ, у которых истёк срок действия японских транзитных виз.
Сотрудник отдела продвижения бизнеса пассажирских судов департамента порта мэрии Иокогама ранее сообщил РИА Новости, что Spectrum of the Seas, застрявший в порту Иокогамы из-за поломки, покинул гавань в 11 часов утра в пятницу.
Круизный лайнер Spectrum of the Seas ходит под флагом Кипра. Судно построено в 2019 году.