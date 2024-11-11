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Один ребенок погиб в ДТП за неделю в Иркутске и районе

Еще 18 человек получили травмы в авариях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За минувшую неделю на территории Иркутска и пригорода произошло 15 ДТП. Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции города, в них пострадало 18 человек, из которых двое детей. Для одного ребенка авария закончилась летально.

— Всего за минувшую неделю произошло: 171 автоавария, 322 транспортных средства повреждено, — поделились инспекторы.

В период с 4 по 10 ноября машины врезались друг в друга шесть раз. Также зафиксировали девять случаев наезда на пешеходов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что вылет самолета рейсом Иркутск-Чита задержали на пять часов.