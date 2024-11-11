КУИС МВД Казахстана назвал сообщения о побеге Бишимбаева ложной информацией

«Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осуждённый отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — передаёт Казахское телеграфное агентство.
При этом в ведомстве уточнили, что в отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело, а виновные будут привлечены к ответственности.
Ранее поступила информация о том, что бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, получивший срок за убийство жены, пропал из колонии в селе Аршалы.
Бишимбаев приговорён к 24 годам колонии.