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КУИС МВД Казахстана назвал сообщения о побеге Бишимбаева ложной информацией

Комитет уголовно-исполнительной системы (КУИС) Министерства внутренних дел Казахстана опроверг сообщения о побеге экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

«Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осуждённый отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — передаёт Казахское телеграфное агентство.

При этом в ведомстве уточнили, что в отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело, а виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее поступила информация о том, что бывший министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев, получивший срок за убийство жены, пропал из колонии в селе Аршалы.

Бишимбаев приговорён к 24 годам колонии.