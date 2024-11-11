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В Новосибирской области перекрыта трасса Р-254 «Иртыш» после смертельного ДТП

После смертельного столкновения фур в Новосибирской области перекрыта трасса Р-254 «Иртыш».

Источник: Соцсети

По информации пресс-службы Госавтоинспекции Новосибирской области, федеральную трассу Р-254 перекрыли после столкновения двух фур, где в результате происшествия погиб водитель автомобиля КамАЗ.

Известно, что инцидент произошел вчера вечером, 10 ноября 2024 года, когда мужчина 1981 года рождения, управляя грузовым автомобилем Foton, двигался по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1342 километре трассы выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.

По данным Telegram-канала «ACT-54 Black», из-за ДТП в сторону Новосибирска собралась пробка, протяженность которой составила восемь километров.

Напомним, что под Новосибирском мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме.