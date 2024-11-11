В Новосибирской области перекрыта трасса Р-254 «Иртыш» после смертельного ДТП

Известно, что инцидент произошел вчера вечером, 10 ноября 2024 года, когда мужчина 1981 года рождения, управляя грузовым автомобилем Foton, двигался по дороге Р-254 «Иртыш» со стороны Новосибирска в направлении Омска и на 1342 километре трассы выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ.