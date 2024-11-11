Массовое ДТП произошло на площади Калинина в Новосибирске

Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.
Инцидент произошел возле светофора в сторону площади Калинина. В стоящие на красный сигнал автомобили въехал Subaru. Водитель втиснулся между машинами и врезался в два транспорта, еще один справа зацепил.
«Тормози-и-и-и», — закричала пассажирка автомобиля.
Подписчики предполагают, что автомобилист не смог затормозить из-за летней резины. Дороги за несколько дней покрылись снегом, и не все владельцы транспорта успели «переобуться».
После смертельного ДТП под Новосибирском заблокировалось движение по трассе Р-254 «Иртыш». Подробнее в материале МК в Новосибирске.