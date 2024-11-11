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Массовое ДТП произошло на площади Калинина в Новосибирске

На Красном проспекте в Новосибирске произошло массовое ДТП.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Telegram-канале ACT-54 Black.

Инцидент произошел возле светофора в сторону площади Калинина. В стоящие на красный сигнал автомобили въехал Subaru. Водитель втиснулся между машинами и врезался в два транспорта, еще один справа зацепил.

«Тормози-и-и-и», — закричала пассажирка автомобиля.

Подписчики предполагают, что автомобилист не смог затормозить из-за летней резины. Дороги за несколько дней покрылись снегом, и не все владельцы транспорта успели «переобуться».

После смертельного ДТП под Новосибирском заблокировалось движение по трассе Р-254 «Иртыш». Подробнее в материале МК в Новосибирске.