Собирают миллион: тело байкера, выпавшего из окна гостиницы в Китае, хотят вернуть во Владивосток

51-летний байкер из Владивостока вместе с четырьмя друзьями в составе тургруппы отдыхал в гостинице Суйфэньхэ. Однако, перебрав алкоголя, он выпал из окна. Сейчас родственники собирают миллион рублей, чтобы транспортировать тело на малую родину и похоронить мужчину, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам друзей погибшего, мужчина находился в разводе, а с сыном связаться не получилось. Их самих временно задержали местные полицейские по подозрению в убийстве, пока не раскрылись подробности произошедшего.
Теперь родные и близкие собирают деньги, чтобы перевезти тело обратно в дальневосточную столицу и провести похороны.
Ранее «КП» писала о пожаре в гостинице Суйфэньхэ.