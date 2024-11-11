Собирают миллион: тело байкера, выпавшего из окна гостиницы в Китае, хотят вернуть во Владивосток

51-летний байкер из Владивостока вместе с четырьмя друзьями в составе тургруппы отдыхал в гостинице Суйфэньхэ. Однако, перебрав алкоголя, он выпал из окна. Сейчас родственники собирают миллион рублей, чтобы транспортировать тело на малую родину и похоронить мужчину, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».