По делу Копайгородского арестовали кредитный банковский счет его жены

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы наложил обеспечительные меры на кредитный банковский счет в размере около 100 млн рублей, принадлежащий супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Как следует из судебного постановления, с текстом которого ознакомился ТАСС, решение вступило в силу.
«Наложить дополнительный арест на имущество Копайгородской Янины Николаевны — денежные средства в размере 99 660 760,31 рублей, хранящихся на кредитном расчетном счете, открытом в АО “Альфа-банк”. Решение вступило в законную силу», — говорится в судебных постановлениях.
Свое решение суд первой инстанции мотивировал тем, что указанное имущество имеет отношение к Алексею Копайгородскому. Защита супруги обвиняемого просила Мосгорсуд отменить обеспечительные меры, обосновывая свою просьбу тем, что на счету Копайгородской арестованы денежные средства, принадлежащие только АО «Альфа-банку», а задержка со снятием ареста со счета приводит к ежедневному начислению процентов на сумму неиспользуемого кредита в размере около 62,3 тыс. рублей. Апелляционная инстанция Мосгорсуда, выслушав позиции сторон, признала обеспечительный арест законным.
Обеспечительные меры
Ранее адвокат супруги Копайгородского Елизавета Меткина сообщала ТАСС, что защита обжаловала наложенный арест на денежные средства Янины Копайгородской, а также арест на счета юридических лиц, где она является учредителем, и «последние накопления» водителя экс-чиновника. По словам адвоката, арест также был ранее наложен на активы, принадлежащие третьим лицам, а имущество самой Копайгородской было приобретено задолго до вступления в брак с экс-мэром. Защитники супругов Копайгородских считают, что арестованные ранее кредитные средства и активы не являются собственностью их доверителей, настаивая на давлении следствия на Алексея и Янину Копайгородских.
«Моя доверительница брала эти деньги под развитие бизнеса, но не успела воспользоваться ни копейкой. За несколько дней до ареста счетов Янина Копайгородская обратилась с заявлением в Альфа-банк о погашении кредита, но банк заявление проигнорировал», — прокомментировала ТАСС адвокат Меткина информацию об аресте банковского счета по делу экс-мэра Сочи. По ее словам, арестованный судом крупный кредитный счет Копайгородской вернуть банку теперь будет невозможно, в связи с чем мать шестерых несовершеннолетних детей «не только лишена средств к существованию», но и находится на грани банкротства, так как не сможет выплатить Альфа-Банку проценты по кредиту.
Сама Янина Копайгородская отмечала в беседе с ТАСС, что суд наложил арест на кредитные денежные средства, которые она взяла для бизнеса и даже не успела воспользоваться этими деньгами. Арест также был наложен на гостиницу в Санкт-Петербурге. Она использовалась для гуманитарных программ по размещению детей Луганска и Донецка. Копайгородская для комментариев ТАСС оказалась недоступной, поскольку в настоящий момент она находится в зоне проведения СВО.
Адвокат экс-чиновника Иван Миронов заявил агентству, что арест движимого и недвижимого имущества супруги, родителей и помощников экс-мэра Сочи является формой давления на его подзащитного и его окружение «с целью получить нужные следствию показания», а арестованные судом активы по делу Копайгородского не соразмерны ущербу и имеют легальное происхождение.