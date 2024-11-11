По делу Копайгородского арестовали кредитный банковский счет его жены

«Моя доверительница брала эти деньги под развитие бизнеса, но не успела воспользоваться ни копейкой. За несколько дней до ареста счетов Янина Копайгородская обратилась с заявлением в Альфа-банк о погашении кредита, но банк заявление проигнорировал», — прокомментировала ТАСС адвокат Меткина информацию об аресте банковского счета по делу экс-мэра Сочи. По ее словам, арестованный судом крупный кредитный счет Копайгородской вернуть банку теперь будет невозможно, в связи с чем мать шестерых несовершеннолетних детей «не только лишена средств к существованию», но и находится на грани банкротства, так как не сможет выплатить Альфа-Банку проценты по кредиту.