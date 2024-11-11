Выломали дверь автобуса и закидали камнями: на подростков завели дело в Приморье

Группа подростков силой выдавили дверь автобуса, не оплатили проезд, проигнорировали замечание водителя и закидали общественный транспорт камнями в Артеме. Прокуратура завела уголовное дело по факту происшествия, идет проверка, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По данным ведомства, детей задержали. Они оказались воспитанниками специализированного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По факту происшествия завели дело по статье «хулиганство».
Специалисты примут законное решение на основе результатов проверки.
Ранее «КП» писала, что в сети появились кадры с момента происшествия.