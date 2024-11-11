Олбани
+8°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выломали дверь автобуса и закидали камнями: на подростков завели дело в Приморье

В Приморье прокуратура завела дело на подростков, закидавших автобус камнями.

Источник: Комсомольская правда

Группа подростков силой выдавили дверь автобуса, не оплатили проезд, проигнорировали замечание водителя и закидали общественный транспорт камнями в Артеме. Прокуратура завела уголовное дело по факту происшествия, идет проверка, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По данным ведомства, детей задержали. Они оказались воспитанниками специализированного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По факту происшествия завели дело по статье «хулиганство».

Специалисты примут законное решение на основе результатов проверки.

Ранее «КП» писала, что в сети появились кадры с момента происшествия.