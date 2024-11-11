Новосибирец получил 2,6 года колонии за грабеж 19 тыс. руб

По данным ведомства, местный житель напал на знакомую женщину на улице Хилокская. Он попытался сорвать с неё сумку, требуя отдать ему деньги. Женщина начала сопротивляться, тогда он заломил ей руки и похитил кошелек, в котором лежало 19 тысяч рублей.