Новосибирец получил 2,6 года колонии за грабеж 19 тыс. руб

36-летний новосибирец получил 2 года и 6 месяцев колонии строгого режима за грабеж, сообщают в региональной прокуратуре.
По данным ведомства, местный житель напал на знакомую женщину на улице Хилокская. Он попытался сорвать с неё сумку, требуя отдать ему деньги. Женщина начала сопротивляться, тогда он заломил ей руки и похитил кошелек, в котором лежало 19 тысяч рублей.
Его признали виновным по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Суд удовлетворил иск женщины о возмещении ей ущерба.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирец пойдет под суд за кражу денег с карты друга. Сибиряк рассчитывался деньгами друга, пока тот спал.