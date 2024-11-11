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Новосибирец получил 2,6 года колонии за грабеж 19 тыс. руб

Мужчина напал и ограбил женщину.

Источник: Комсомольская правда

36-летний новосибирец получил 2 года и 6 месяцев колонии строгого режима за грабеж, сообщают в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, местный житель напал на знакомую женщину на улице Хилокская. Он попытался сорвать с неё сумку, требуя отдать ему деньги. Женщина начала сопротивляться, тогда он заломил ей руки и похитил кошелек, в котором лежало 19 тысяч рублей.

Его признали виновным по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Суд удовлетворил иск женщины о возмещении ей ущерба.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирец пойдет под суд за кражу денег с карты друга. Сибиряк рассчитывался деньгами друга, пока тот спал.