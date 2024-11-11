Граждан Китая спасли в Карагандинской области

АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. Двух граждан Китая вызволили из снежного плена спасатели.
Рано утром в службу 112 Карагандинской области поступило сообщение о двух граждан КНР, которые на машине застряли в сугробе и не могут самостоятельно выбраться.
Как выяснилось позднее, они пытались сократить путь и съехали с трассы. Мужчин нашли спасатели в 15 километрах от села Аккора Каркаралинского района.
«Автомобиль отбуксирован на трассу и сопровожден до районного центра. В медицинской помощи спасенные не нуждались», — сообщили в МЧС.
Спасатели напоминают, что в непогоду следует двигаться только по большим дорогам и шоссе. Ранее в ряде регионов Казахстана было ограничение движение из-за метелей и гололеда на трассах.
Постепенно ограничения снимаются, однако водителей и спасатели и полиция просят быть бдительными и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.