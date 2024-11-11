Один взрослый и двое детей погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

В Иркутской области за неделю произошло 38 ДТП. С 4 по 11 ноября на дорогах получили травмы 55 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Для одного взрослого и двух детей аварии оказались смертельными. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области, в авариях пострадало 55 авто.
— В шести случаях автомобилисты управляли транспортными средствами не имея права управления, четырех водителей оставили место ДТП, — поделились в ведомстве.
В 19 случаях причинами аварий стало ненадлежащее состояние дорожного полотна. В местах автопроисшествий отсутствовала разметка или была плохо различима, тротуары, дорожные знаки и дорожки в необходимых местах.
В девяти случаях водители на прошедшей недели предоставляли пешеходам преимущество. Восемь раз неправильно была выбрана скорость неверная скорость. Также автомобилисты не соблюдали порядок проезда, выезжали на встречку, нарушали дистанцию.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что один ребенок погиб на дорогах Иркутска и пригорода за прошедшую неделю.