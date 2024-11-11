Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один взрослый и двое детей погибли в ДТП в Иркутской области за неделю

С 4 по 11 ноября в авариях пострадало 55 человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за неделю произошло 38 ДТП. С 4 по 11 ноября на дорогах получили травмы 55 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Для одного взрослого и двух детей аварии оказались смертельными. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области, в авариях пострадало 55 авто.

— В шести случаях автомобилисты управляли транспортными средствами не имея права управления, четырех водителей оставили место ДТП, — поделились в ведомстве.

В 19 случаях причинами аварий стало ненадлежащее состояние дорожного полотна. В местах автопроисшествий отсутствовала разметка или была плохо различима, тротуары, дорожные знаки и дорожки в необходимых местах.

В девяти случаях водители на прошедшей недели предоставляли пешеходам преимущество. Восемь раз неправильно была выбрана скорость неверная скорость. Также автомобилисты не соблюдали порядок проезда, выезжали на встречку, нарушали дистанцию.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что один ребенок погиб на дорогах Иркутска и пригорода за прошедшую неделю.