Красноярец устроил стрельбу на Пашенном из-за замечания соседа

Все произошло накануне на Судостроительной, 35. Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки. По предварительным данным, красноярец поставил авто на газоне, что не понравилось его соседу. Когда мужчину начали критиковать, он выстрелил в воздух из охолощенного оружия.