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Красноярец устроил стрельбу на Пашенном из-за замечания соседа

Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Источник: Reuters

Об инциденте рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Все произошло накануне на Судостроительной, 35. Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за парковки. По предварительным данным, красноярец поставил авто на газоне, что не понравилось его соседу. Когда мужчину начали критиковать, он выстрелил в воздух из охолощенного оружия.

Нарушителя быстро задержали и увезли в отдел. Оказалось, что 41-летний красноярец был пьян. У него изъяли оружие, а также возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее мы публиковали сводку происшествий за неделю в Красноярском крае.