Инцидентом с самолетом Хабаровск — Совгавань заинтересовался СК России

«Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)», — говорится в сообщении ведомства.
Хабаровской транспортной прокуратурой также организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.
Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что в понедельник самолет Ан-74, выполнявший рейс Хабаровск — Советская Гавань авиакомпании «Хабаровские авиалинии», по технических причинам вернулся в аэропорт вылета. Следственное управление уточнило, что модель самолета — Ан-24Б, инцидент обошелся без пострадавших. Посадка прошла благополучно.