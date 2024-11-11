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Инцидентом с самолетом Хабаровск — Совгавань заинтересовался СК России

ХАБАРОВСК, 11 ноя — РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту инцидента с самолетом Хабаровск — Советская Гавань, который по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Источник: © РИА Новости

«Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)», — говорится в сообщении ведомства.

Хабаровской транспортной прокуратурой также организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.

Ранее Дальневосточная транспортная прокуратура сообщала, что в понедельник самолет Ан-74, выполнявший рейс Хабаровск — Советская Гавань авиакомпании «Хабаровские авиалинии», по технических причинам вернулся в аэропорт вылета. Следственное управление уточнило, что модель самолета — Ан-24Б, инцидент обошелся без пострадавших. Посадка прошла благополучно.