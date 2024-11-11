В Витебске таксист сбил насмерть пенсионерку, переходившую дорогу. Подробности ДТП озвучили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Сообщается, что авария случилась вечером 10 ноября на улице Терешковой в районе дома № 18. За рулем автомобиля такси Volkswagen Polo находился водитель 1984 года рождения. В момент проезда регулируемого переходного перехода он сбил женщину, пересекавшую дорогу, согласно предварительным данным, на красный свет. В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1954 года рождения скончалась на месте от травм.
Тем временем железная дорога изменит расписание поездов из Гомеля и Могилева 13 и 14 ноября.
Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 16 ноября.
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