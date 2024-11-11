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Подозреваемого в разбое экстрадировали из России в Казахстан

Генеральная прокуратура Республики Казахстан из Российской Федерации экстрадировала гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

"Злоумышленник в августе 2023 года в Павлодаре, с целью завладения чужим имуществом с применением насилия, вступил в преступный сговор со своим знакомым для совершения данного преступления.

Для реализации задуманного, подозреваемые, воспользовавшись ночным временем суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завели ранее им знакомого потерпевшего в тёмное место и избив его до потери сознания, завладели имуществом на сумму около 200 тыс тенге. В результате нанесения многочисленных телесных повреждений потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести", — говорится в информации Генпрокуратуры.

Один из соучастников уже осужден к пяти годам лишения свободы, а второй фигурант скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

"В апреле текущего года он был задержан на территории г. Тюмень Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан был экстрадирован в Казахстан.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с конфискацией имущества", — добавили в ведомстве.

Прокуратура