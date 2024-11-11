Подозреваемого в разбое экстрадировали из России в Казахстан

Для реализации задуманного, подозреваемые, воспользовавшись ночным временем суток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завели ранее им знакомого потерпевшего в тёмное место и избив его до потери сознания, завладели имуществом на сумму около 200 тыс тенге. В результате нанесения многочисленных телесных повреждений потерпевшему причинен вред здоровью средней тяжести", — говорится в информации Генпрокуратуры.