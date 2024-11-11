Двухлетний малыш в Нижнем Тагиле запер маму на балконе

Об этом сообщает МБУ «Центр защиты населения».
«Женщина оказалась мамой двухлетнего малыша, который и закрыл маму на балконе», — сообщают спасатели.
О женщине сообщил прохожий, которого она попросила о помощи. Спасатели с помощью лестницы поднялись на балкон и специальным оборудованием открыли дверь.
«МК-Урал» ранее писал, что год назад в Нижнем Тагиле спасли годовалого ребенка, который самостоятельно заперся в квартире.
Спасатели вскрыли дверной замок и попали внутрь. Годовалому малышу была оказана помощь.