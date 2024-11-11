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В Красноярском крае обнаружили тела двух погибших рыбаков

В Казачинском районе следователи проводят проверку по факту гибели двоих рыбаков.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 9 ноября в Казачинском районе на берегу Енисея нашли двух погибших рыбаков 43-х и 65-ти лет. Как сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю, признаков криминального характера смерти при осмотре их тел не обнаружили.

Предварительно, в пятницу житель краевого центра и его сын приехали на рыбалку в Казачинский район вместе с двумя приятелями. Мужчины выпили, а затем отправились в разные места, вверх и вниз по течению реки.

Родственники планировали рыбачить под водой: с собой они взяли гидрокостюмы, подводные ружья и фонарики. Однако в какой-то момент мужчины перестали откликаться. Подойдя ближе, приятели обнаружили их тела в воде около берега.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

несчастный случай