В Красноярском крае обнаружили тела двух погибших рыбаков

Ночью 9 ноября в Казачинском районе на берегу Енисея нашли двух погибших рыбаков 43-х и 65-ти лет. Как сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю, признаков криминального характера смерти при осмотре их тел не обнаружили.
Предварительно, в пятницу житель краевого центра и его сын приехали на рыбалку в Казачинский район вместе с двумя приятелями. Мужчины выпили, а затем отправились в разные места, вверх и вниз по течению реки.
Родственники планировали рыбачить под водой: с собой они взяли гидрокостюмы, подводные ружья и фонарики. Однако в какой-то момент мужчины перестали откликаться. Подойдя ближе, приятели обнаружили их тела в воде около берега.
Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.