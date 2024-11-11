Новый вид мошенничества: трудоустройство за границей

Паблик о современных мошенничествах aqparat saqsysy рассказал о популярных схемах обмана в этой сфере.
Фальшивые предложения работы
Мошенники предлагают престижные вакансии, требуя предоплату за оформление документов, рабочую визу или проживание. Но после получения денег «работодатели» исчезают.
Нереальные условия труда
В объявлениях обещают высокую зарплату и отличные условия, но по факту условия оказываются гораздо хуже, а зарплата — мизерной или вовсе отсутствует.
Подделка документов
Мошенники предлагают помочь с оформлением разрешений на работу, но выдают поддельные документы. В результате человек рискует депортацией и штрафами.
Как обезопасить себя
Проверяйте компанию. Перед тем как связаться с «работодателем», изучите его репутацию и прочитайте отзывы. Настоящие компании обычно имеют сайт и контактную информацию. Не переводите деньги вперед. Легальные работодатели не требуют предоплат за вакансии или визы. Будьте осторожны с посредниками. Обращайтесь только к проверенным агентствам с лицензией и избегайте частных лиц, которые обещают «все уладить».
«Будьте бдительны! Всегда тщательно проверяйте все детали и доверяйте только проверенным источникам информации. Если что-то вызывает подозрение — лучше откажитесь от предложения», — предупредили казахстанцев.