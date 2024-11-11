Новый вид мошенничества: трудоустройство за границей

Проверяйте компанию. Перед тем как связаться с «работодателем», изучите его репутацию и прочитайте отзывы. Настоящие компании обычно имеют сайт и контактную информацию. Не переводите деньги вперед. Легальные работодатели не требуют предоплат за вакансии или визы. Будьте осторожны с посредниками. Обращайтесь только к проверенным агентствам с лицензией и избегайте частных лиц, которые обещают «все уладить».