16-летний мотоциклист погиб в аварии под Арзамасом

16-летний мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем под Арзамасом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла в воскресенье, 10 ноября, в районе 18.32 у въезда в Арзамас со стороны р.п. Выездное. 16-летний подросток за рулем мотоцикла не уступил дорогу автомобилю КИА, который ехал по встречке и за рулем которого находился 36-летний мужчина. Они столкнулись. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, также пострадал его 24-летний пассажир — его направили в больницу.
Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 293 аварии произошло в Нижегородской области по вине нетрезвых водителей за девять месяцев 2024 года. В результате таких ДТП погибли 55 человек и пострадали — 403.