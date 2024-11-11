16-летний мотоциклист погиб в аварии под Арзамасом

Авария произошла в воскресенье, 10 ноября, в районе 18.32 у въезда в Арзамас со стороны р.п. Выездное. 16-летний подросток за рулем мотоцикла не уступил дорогу автомобилю КИА, который ехал по встречке и за рулем которого находился 36-летний мужчина. Они столкнулись. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, также пострадал его 24-летний пассажир — его направили в больницу.