Шестерых уральцев будут судить за мошенничество со страховкой на 4,4 млн рублей

По версии следствия, с июня 2021 года по ноябрь 2023 года участники преступной группы, занимавшиеся ремонтом транспорта и оформлением выплат, умышленно повреждали автомобили, создавая видимость ДТП. После инсценировки они обращались в подразделения ГИБДД для оформления ДТП и получения документов, которые передавали в страховые компании для перечисления выплат.