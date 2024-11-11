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Врезался на скорости, смял машину гармошкой: грузовик устроил ДТП на Низководном мосту во Владивостоке

Во Владивостоке грузовик устроил ДТП с пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

Водитель Nissan Patrol остановился в правой полосе из-за взорвавшегося колеса на низководном мосту во Владивостоке. Спустя некоторое время в него врезался грузовик, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

Также водитель врезался в Nissan Terrano, машина принадлежала посту охраны моста. Из-за сильного столкновения пострадали рулевой, пассажир Terrano и сам виновник аварии. По какой причине произошло ДТП — пока неизвестно. На место происшествия приехали медики и полицейские. Специалисты разберутся в произошедшем.

Ранее «КП» писала об аварии с такси. Машина улетела в кювет с федеральной трассы во Владивостоке.