Врезался на скорости, смял машину гармошкой: грузовик устроил ДТП на Низководном мосту во Владивостоке

Также водитель врезался в Nissan Terrano, машина принадлежала посту охраны моста. Из-за сильного столкновения пострадали рулевой, пассажир Terrano и сам виновник аварии. По какой причине произошло ДТП — пока неизвестно. На место происшествия приехали медики и полицейские. Специалисты разберутся в произошедшем.