Врезался на скорости, смял машину гармошкой: грузовик устроил ДТП на Низководном мосту во Владивостоке

Водитель Nissan Patrol остановился в правой полосе из-за взорвавшегося колеса на низководном мосту во Владивостоке. Спустя некоторое время в него врезался грузовик, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
Также водитель врезался в Nissan Terrano, машина принадлежала посту охраны моста. Из-за сильного столкновения пострадали рулевой, пассажир Terrano и сам виновник аварии. По какой причине произошло ДТП — пока неизвестно. На место происшествия приехали медики и полицейские. Специалисты разберутся в произошедшем.
Ранее «КП» писала об аварии с такси. Машина улетела в кювет с федеральной трассы во Владивостоке.