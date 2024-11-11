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«Отделались испугом»: микроавтобус с пассажирами попал в ДТП с переворотом под Магнитогорском

У поселка под Магнитогорском перевернулся микроавтобус с пассажирами.

Источник: На дорогах Магнитки/Вк

Водитель микроавтобуса Toyota днем 10 ноября совершил ДТП с переворотом под Магнитогорском. Инцидент произошел возле поселка Смеловка на 18-ом километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинской области.

— Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил съезд, после чего автомобиль опрокинулся. В нем было 4 пассажира. Пострадавших в ДТП нет, — рассказали в ведомстве.

Очевидцы происшествия поделились видео с последствиями аварии в соцсетях. На кадрах видно, как к машине, лежавшей на боку, подбежали люди. Пассажиров и их вещи они помогали доставать через переднюю дверь, оказавшуюся после ДТП наверху:

— Пассажиров было немного, надеюсь что большинство отделались только легким испугом.

По словам свидетелей происшествия, в аварию попал представитель популярного в Магнитогорске междугороднего перевозчика. Пассажиры в микроавтобусе направлялись в Белорецк.