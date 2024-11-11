«Отделались испугом»: микроавтобус с пассажирами попал в ДТП с переворотом под Магнитогорском

Водитель микроавтобуса Toyota днем 10 ноября совершил ДТП с переворотом под Магнитогорском. Инцидент произошел возле поселка Смеловка на 18-ом километре автодороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Челябинской области.
— Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением, совершил съезд, после чего автомобиль опрокинулся. В нем было 4 пассажира. Пострадавших в ДТП нет, — рассказали в ведомстве.
Очевидцы происшествия поделились видео с последствиями аварии в соцсетях. На кадрах видно, как к машине, лежавшей на боку, подбежали люди. Пассажиров и их вещи они помогали доставать через переднюю дверь, оказавшуюся после ДТП наверху:
— Пассажиров было немного, надеюсь что большинство отделались только легким испугом.
По словам свидетелей происшествия, в аварию попал представитель популярного в Магнитогорске междугороднего перевозчика. Пассажиры в микроавтобусе направлялись в Белорецк.