«Отделались испугом»: микроавтобус с пассажирами попал в ДТП с переворотом под Магнитогорском

Очевидцы происшествия поделились видео с последствиями аварии в соцсетях. На кадрах видно, как к машине, лежавшей на боку, подбежали люди. Пассажиров и их вещи они помогали доставать через переднюю дверь, оказавшуюся после ДТП наверху: