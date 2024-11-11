В Новосибирской области 80-летний пенсионер убил пасынка ножом

В Новосибирской области 80-летнему мужчине предъявлены обвинения в убийстве своего 49-летнего пасынка. В ходе ссоры пенсионер использовал нож и нанес жертве как минимум два удара в область груди и предплечья, от которых пасынок скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Сразу после инцидента обвиняемый сам вызвал полицию и скорую помощь. Однако спасти мужчину не удалось.
Следственные органы завершили сбор доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
Напомним, в Новосибирске очевидцы нашли тело мужчины на улице Фрунзе.