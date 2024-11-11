В Самарской области спасли 400 свиней с горящей фермы

Вечером 10 ноября в Самарской области загорелась свиноферма. О ЧП в Кинель-Черкасском районе стало известно в 21.54. Тушить пожар отправились сотрудники ПСЧ № 108 и № 140.
— Свиноферма горела на площади 60 квадратных метров, — прокомментировала пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
В 22.10 пожар локализовали, а в 00.50 полностью потушили. С огнем боролись 10 пожарных-спасателей при содействии трех единиц техники. Люди при пожаре не пострадали. Также пожарные спасли 400 животных, которые находились в помещении. Причины пожара сейчас выясняют.