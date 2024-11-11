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Пьяного лихача на Kia со стрельбой задержали в Петербурге

Лихач остановился после предупредительного выстрела в воздух.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге со стрельбой задержали пьяного лихача. Началось все с того, что у дома 82 по Санкт-Петербургскому шоссе полицейские попытались остановить для проверки документов Kia Cerato. Однако водитель иномарки требование правоохранителей не выполнил, а лишь прибавил скорость и попытался скрыться. За ним началась погоня. Автомобилист, в попытке уйти от преследования, несколько раз создал опасные ситуации на дороге, поэтому стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Один из сотрудников ГАИ произвел предупредительный выстрел в воздух, что быстро «отрезвило» нарушителя. У дома 77 по Красносельскому шоссе преследуемая иномарка остановилась. За рулем легковушки находился 41-летний житель Ижевска с явными признаками алкогольного опьянения, — добавили в ведомстве.

Водителя доставили в отдел полиции. Его привлекли к административной ответственности за пьяное вождение, проезд на «красный» сигнал светофора, выезд на встречную полосу и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.