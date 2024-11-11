Пьяного лихача на Kia со стрельбой задержали в Петербурге

В Петербурге со стрельбой задержали пьяного лихача. Началось все с того, что у дома 82 по Санкт-Петербургскому шоссе полицейские попытались остановить для проверки документов Kia Cerato. Однако водитель иномарки требование правоохранителей не выполнил, а лишь прибавил скорость и попытался скрыться. За ним началась погоня. Автомобилист, в попытке уйти от преследования, несколько раз создал опасные ситуации на дороге, поэтому стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.