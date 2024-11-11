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Полицейские проверяют информацию о падении кота из окна высотки в Иркутске

В соцсетях появилось видео с возможным фактом жестокого обращения с животным.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске полицейские проверяют информацию о жестоком обращении с котом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, все началось с видео в соцсетях. Его выявили во время мониторинга. Сейчас видеозапись изучают и опрашивают очевидцев.

— Работники отдела полиции № 4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» проводят проверку по сведениям из соцсетей о падении кота из окна многоэтажного дома на улице Баумана в микрорайоне Ново-Ленино, — поделились полицейские.

Стоит отметить, что заявлений в полицию об этом происшествии не поступало. Если действительно подтвердиться, что житель областного центра выкинул кота в окно многоэтажки, то ему может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в Иркутской области три человека погибли в автокатастрофах. Двое из них были детьми.