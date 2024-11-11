В Бухарской области 16-летний подросток оформил онлайн-кредиты на более чем 10 человек и потратил деньги на азартные игры

В ходе расследования стало известно, что к преступлению причастен 16-летний подросток, родившийся в 2008 году в Шафиркане. Молодой человек неофициально работал в пункте Paynet, где выдавал SIM-карты гражданам. В процессе работы он фотографировал документы клиентов, необходимые для идентификации, и позднее использовал их номера телефонов и фотографии для оформления онлайн-кредитов на их имена. Все средства были потрачены на азартные онлайн-игры.