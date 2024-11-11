В Бухарской области 16-летний подросток оформил онлайн-кредиты на более чем 10 человек и потратил деньги на азартные игры

Об этой истории рассказал телеканал «Зор ТВ».
Инцидент начал разворачиваться после того, как 24 мая один из пострадавших обратился в правоохранительные органы, заявив, что на его имя был оформлен кредит на сумму 54 миллиона сумов. Ежемесячные платежи по кредиту списывались с его пластиковой карты, что он обнаружил после очередного списания.
После обращения было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 168 Уголовного кодекса (мошенничество) в отношении неустановленного лица. К расследованию подключились специалисты отдела кибербезопасности, которые провели оперативно-технические и следственные мероприятия, чтобы выяснить, кто стоит за мошеннической схемой.
В ходе расследования стало известно, что к преступлению причастен 16-летний подросток, родившийся в 2008 году в Шафиркане. Молодой человек неофициально работал в пункте Paynet, где выдавал SIM-карты гражданам. В процессе работы он фотографировал документы клиентов, необходимые для идентификации, и позднее использовал их номера телефонов и фотографии для оформления онлайн-кредитов на их имена. Все средства были потрачены на азартные онлайн-игры.
На допросе подросток признался в своих действиях.
«Из-за отсутствия денег я оформил кредиты на имена своих клиентов через приложение одного из банков. Я взял кредиты на общую сумму 100 миллионов сумов, по 15−20 миллионов сумов на каждого клиента. Азартные игры сделали меня зависимым, и я потерял контроль над собой», — рассказал он, признавая, что зависимость от азартных игр стала причиной его поступков.
На данный момент следственные мероприятия продолжаются, так как правоохранительные органы предполагают, что могут быть выявлены и другие пострадавшие.