В Могилевской области глава товарищества собственников потратил деньги жильцов на грудь жене и любовнице

Он сообщил, что вопиющий случай произошел в Могилевской области в 2023 году. Так, была обнаружена растрата средств со счетов семи товариществ собственников, председателем которых являлся один человек. Деньги были потрачены на пластические операции по увеличению груди жены и любовницы. Кроме того, часть денег была использована на покупку двух автомобилей.