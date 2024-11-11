В Могилевской области глава товарищества собственников потратил деньги жильцов на грудь жене и любовнице

В Могилевской области глава семи товариществ собственников потратил деньги жильцов на грудь жене и любовнице. Подробности рассказала начальник управления контроля жилищно-коммунального хозяйства Комитета государственного контроля Владимир Бондарь, пишет БелТА.
Он сообщил, что вопиющий случай произошел в Могилевской области в 2023 году. Так, была обнаружена растрата средств со счетов семи товариществ собственников, председателем которых являлся один человек. Деньги были потрачены на пластические операции по увеличению груди жены и любовницы. Кроме того, часть денег была использована на покупку двух автомобилей.
— И это только один случай, причем из ряда вон выходящий, — заявил представитель Комитета госконтроля.
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