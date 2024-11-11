91-летняя пенсионерка погибла на пожаре в Ангарске

Огонь разгорелся в квартире на втором этаже многоэтажки Ангарска. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, пламя бушевало на шести квадратах. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за горящих свечей.
— Во время тушения на полу была обнаружена погибшая 91-летняя женщина. Спасатели МЧС России эвакуировали восемь человек, включая двоих детей, — поделились в ведомстве.
На месте тушения пожара задействовали 14 человек и четыре машины. В ведомстве напомнили, что свечи нельзя оставлять без присмотра. Также нужно использовать устойчивые подсвечники и держать их подальше от горючих предметов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре начали проверку по сообщению о жестоком обращении с животным. По неподтвержденной информации житель микрорайона Ново-Ленино мог выкинуть кота из окна высотки.