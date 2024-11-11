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В Азовском море перевернулась лодка с рыбаками, один из них погиб

Следователем устанавливаются обстоятельства опрокидывания лодки в Азовском море.

В Азовском море перевернулась лодка с рыбаками, один из них погиб, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Днем 10 ноября двое рыбаков на маломерном судне вышли в акваторию Азовского моря в районе пансионата «Фиеста» села Счастливцево Генического района. По предварительным данным, когда они начали устанавливать сети, лодка перевернулась, мужчины оказались в воде.

Позже обнаружили тело рыбака 1979 года рождения. Второго госпитализировали с признаками переохлаждения.

Луганский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК РФ проводит доследственную проверку.

Напомним, в Краснодарском крае спасатели эвакуировали замерзающего в лодке охотника. 73-летний житель села Южная Озереевка Новороссийска отправился на лодке на охоту. В какой-то момент плавсредство перевернулось, и пенсионер оказался в воде. Он смог забраться в лодку обратно, но завести мотор уже не удалось. Мужчина обратился к спасателям, только когда стемнело. Специалисты осветили водную гладь и обнаружили пенсионера в 500 метрах от берега. Пострадавшего эвакуировали на берег, где напоили горячим чаем. Медицинская помощь ему не потребовалась.

несчастный случай