В Азовском море перевернулась лодка с рыбаками, один из них погиб

Напомним, в Краснодарском крае спасатели эвакуировали замерзающего в лодке охотника. 73-летний житель села Южная Озереевка Новороссийска отправился на лодке на охоту. В какой-то момент плавсредство перевернулось, и пенсионер оказался в воде. Он смог забраться в лодку обратно, но завести мотор уже не удалось. Мужчина обратился к спасателям, только когда стемнело. Специалисты осветили водную гладь и обнаружили пенсионера в 500 метрах от берега. Пострадавшего эвакуировали на берег, где напоили горячим чаем. Медицинская помощь ему не потребовалась.