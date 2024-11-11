В Гродно водитель Ford сбил насмерть мужчину, который шел по проезжей части

В сообщении сказано, что 9 ноября, в субботу, примерно в 19.04 43-летний водитель Ford ехал по улице Гродненская в сторону улицы Тарусичская. В какой-то момент он сбил 42-летнего пешехода, шедшего по проезжей части. По причине случившегося столкновения мужчина погиб.