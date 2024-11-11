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В Гродно водитель Ford сбил насмерть мужчину, который шел по проезжей части

Водитель Ford насмерть сбил мужчину, шедшего по проезжей части в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

В Гродно водитель Ford сбил насмерть мужчину, который шел по проезжей части. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

В сообщении сказано, что 9 ноября, в субботу, примерно в 19.04 43-летний водитель Ford ехал по улице Гродненская в сторону улицы Тарусичская. В какой-то момент он сбил 42-летнего пешехода, шедшего по проезжей части. По причине случившегося столкновения мужчина погиб.

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