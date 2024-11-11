Руководитель организации из Иркутска украл более 31 миллиона из бюджета страны

— По указаниям осужденного бухгалтеры фирмы, не зная о преступном характере действий, отдавали в фискальные органы налоговые декларации за период с 1 квартала 2015 года по 3 квартал 2017 года, которые содержали недостоверные сведения, для получения налоговых возмещений, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры.