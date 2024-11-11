Руководитель организации из Иркутска украл более 31 миллиона из бюджета страны

В Иркутске вынесли приговор 57-летнему руководителю организации, который украл более 31 миллиона рублей из бюджета. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СКР по региону.
Суд установил, что мужчина скупал незаконно заготовленную древесину, а чтобы придать ей легальный вид, использовал реквизиты фиктивных контрагентов. В реальности никаких финансово-хозяйственных отношений между организациями не было. Таким образом, он незаконно возместил налог на добавленную стоимость и похитил крупную сумму.
— По указаниям осужденного бухгалтеры фирмы, не зная о преступном характере действий, отдавали в фискальные органы налоговые декларации за период с 1 квартала 2015 года по 3 квартал 2017 года, которые содержали недостоверные сведения, для получения налоговых возмещений, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры.
В итоге бюджету Российской Федерации причинили ущерб на сумму более 31 миллиона рублей, позднее мужчина вернул всю сумму. Осужденный отправится в исправительную колонию общего режима на два года, его взяли под стражу прямо в зале суда.
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