Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководитель организации из Иркутска украл более 31 миллиона из бюджета страны

Суд отправил мужчину в колонию общего режима.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске вынесли приговор 57-летнему руководителю организации, который украл более 31 миллиона рублей из бюджета. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СКР по региону.

Суд установил, что мужчина скупал незаконно заготовленную древесину, а чтобы придать ей легальный вид, использовал реквизиты фиктивных контрагентов. В реальности никаких финансово-хозяйственных отношений между организациями не было. Таким образом, он незаконно возместил налог на добавленную стоимость и похитил крупную сумму.

— По указаниям осужденного бухгалтеры фирмы, не зная о преступном характере действий, отдавали в фискальные органы налоговые декларации за период с 1 квартала 2015 года по 3 квартал 2017 года, которые содержали недостоверные сведения, для получения налоговых возмещений, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры.

В итоге бюджету Российской Федерации причинили ущерб на сумму более 31 миллиона рублей, позднее мужчина вернул всю сумму. Осужденный отправится в исправительную колонию общего режима на два года, его взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что правоохранители проверяют информацию о падении кота из окна высотки в Иркутске.