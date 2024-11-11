Суд начал рассматривать дело свердловского экс-министра транспорта Старкова

По версии следствия, Данилов во время личных встреч с руководителями строительных организаций сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года Вячеслав Данилов якобы получил взяток на 12,1 млн руб. Ему предъявлено обвинение по ч.ч. 2, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки значительном и особо крупном размерах). Дело в отношении него передано в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.